中国能源：页岩气勘探开发获重大进展，部分区块前景远超预期--能源局

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透上海12月6日 - 中国国家能源局周四表示，中国页岩气勘探开发取得重大进展，中石化和中石油已分别在重庆和四川等地获得可观的商品气产量。
刊登在能源局网站的新闻稿称，中石化重庆涪陵国家级示范区页岩气井已开钻27口，完钻21口，已投入试采水平井10口，平均单井产量15万立方米/天，累计实现商品气量近7,300万立方米。
此外，中石油长宁-威远、昭通两个国家级示范区和富顺-永川对外合作区也完钻页岩气评价井39口，累计实现商品气量7,000万立方米。勘探开发过程中发现，部分区块前景远超预期。
新闻稿援引国家能源局局长吴新雄的话称，将继续加强国家级页岩气示范区建设，尽快实现页岩气规模化、“工厂化”生产，并会同有关部门尽快研究出台财政、税收等激励政策。
周四稍晚，中国和美国发布关于加强中美经济关系的联合情况说明称，中方欢迎国内、国际私营企业和投资者参与页岩气勘探开发。 (完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选