中国能源：页岩气勘探开发获重大进展，部分区块前景远超预期--能源局

路透上海12月6日 - 中国国家能源局周四表示，中国页岩气勘探开发取得重大进展，中石化和中石油已分别在重庆和四川等地获得可观的商品气产量。

刊登在能源局网站的新闻稿称，中石化重庆涪陵国家级示范区页岩气井已开钻27口，完钻21口，已投入试采水平井10口，平均单井产量15万立方米/天，累计实现商品气量近7,300万立方米。

此外，中石油长宁-威远、昭通两个国家级示范区和富顺-永川对外合作区也完钻页岩气评价井39口，累计实现商品气量7,000万立方米。勘探开发过程中发现，部分区块前景远超预期。

新闻稿援引国家能源局局长吴新雄的话称，将继续加强国家级页岩气示范区建设，尽快实现页岩气规模化、“工厂化”生产，并会同有关部门尽快研究出台财政、税收等激励政策。