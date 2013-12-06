港报财经评论：投资市场到了T字路口--信报12月6日

投资市场到了T字路口/ 习广思

一个泡沫的诞生，一个故事，一个憧憬，一群疯子，已足够把某项资产的价格炒高。全球金融热话是比特币，但正如格老所讲，比特币是一场泡沫，虚拟货币不是真正货币，根本没有内在价格，需要发挥想像力，才能想像出比特币的价格。比特币的投机现象背后，反映市场资金泛滥严重，其几近见顶的最大讯号是“中国大妈”的炒卖活动。大部分政府及监管机构均视比特币为虚拟货币，未予以监管，但昨天中国内地五部委下禁令，金融机构不得展开相关金融服务，似乎是针对着大妈的炒卖而来。中国内地媒体指出，中国已经成为比特币最大交易国，民间疯狂抢购，取代了黄金，是中国大妈的投资新欢。事实上，中国大妈已经成为一个代名词，代表着盲目投机，抢金一刻见证金价泡沫爆破，如今抢比特币的现象，亦不难想像其结局。然而，大妈的投机狂热，由过去炒房、炒股、炒蒜、炒金等现象，均显示出中国资金投资无门。太多资金、太少目标，泡沫自然四起。一个泡沫诞生很容易，破灭也一样容易，故事变淡，憧憬破灭，疯子离场，价格很快一泻千里。昨天人行的警告，就是叫疯子与大妈要离场。

环球股市在11月底上冲，港股在三中全会细节刺激下回暖，但踏入12月，市场进入整固期，联储局退市再成为忧虑，也是市场每每高位调整的最佳藉口，但事实是美股多次调整幅度都未及10%，未等到大调整，资金便等不及入市了，意味着资金仍是流向股市。到12月下半场，又会如何？本月中联储局议息过后，基金随时再展开粉饰工程。大市整固，恒指续在高位拉锯，恒指于24,000点未企稳，先落后再整固。昨日恒指低位见23,563点，及后跌幅收窄，收报23,712点。大市成交额596亿港元，沽空比率10.1%。新股热潮持续了好几个月，开始见良莠不齐。昨日两只新股挂牌均告潜水，春泉 的房托背景已欠吸引力，公开发售认购不足再打折扣。虽然抽新股要碰运气，但也不能毫无策略。昨日两只新股定价，秦皇岛 只能以下限定价，市场反应一般；相反，信达资产 群星拱照，将以上限定价。

半新股续成为寻宝地，中滔环保 、耐世特 升势未止，凤凰医疗 续升5%，强者续强随时成为基金股，反之潜水太久的半新股，则不宜沾手。格罗斯认为，金融世界泡沫处处，现时已走到T字路口，面对着一个未明朗的转捩点，向左走及向右走是两个极端的结局，一是有可能继续攀升，直至泡沫继续膨胀，二是受到财政和货币政策的负面影响，杠杆游戏结束，泡沫爆破。

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破位策略须小心/ 苏子

昨天欧洲市早段，在市场欠缺消息及正等待欧洲央行议息结果，整体交投明显下降的环境下，欧罗兑美元却出奇不意地自上日收市水平附近的1.359向上突破连日来一直未能突破的近期跌幅的61.8%反弹目标阻力，结果迅即触发不少止蚀买盘入市，使汇价触及1.3639高位；但由于这种不正常的升势并没有跟进买盘支撑，故汇价很快便打回原形，已回落至上日收市的水平附近争持，可怜那些一早把止蚀盘放在1.3626以上的短仓却死得不明不白。欧洲央行早前已出奇不意地下调利率0.25厘，故相信是次议息对汇市未必能构成重大负面冲击；加上市场正等待美国11月就业报告以判断联储局提早收水的机会，故相信欧罗兑美元较大机会继续保持在上述的61.8%反弹目标阻力以下，以上落市的形式继续运行。

昨天欧洲市早段欧罗兑美元可以在成功触发1.3626阻力以上的止蚀盘后迅即掉头回落，正反映汇市在踏入今年最后一个月后的整体流动性已经锐减。目前面对这种交投不足的市况，投资者切忌在没有消息配合下，采取破位入市的策略，反而可以在汇价突破一些市场认为不大可能突破的阻力或支持位后，却因欠缺破位后应有的动力时采取短线逆势入市的上落市策略。

目前市场的炒作焦点肯定仍在日圆上。连日来每当美元兑日圆跌至101.9-102关键支持区以下时，均见有趁低吸纳盘入市，使其可以迅即收复上述的关键支持区失地。美元兑日圆已自欧洲市早段的101.82低位回升至102关口以上波动，故不少短线炒家若采取上述的趁低买入策略已可取得一定的回报。不过，随着愈来愈多短线炒家采取相同的入市策略时，那便要提防汇价稍后可能向下来个真突破，目的是令市场上已经累积至惊人规模的日圆短仓有所回落。

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