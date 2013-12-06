《新兴市场重要经济事件预告》--12月6日-12月13日

路透12月6日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

12月6日(五)

东京--日本财务大臣麻生太郎和世界银行总裁金墉举行联合记者会(0110)

缅甸奈比多--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问缅甸(至12月7日)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

12月9日(一)

科伦坡--斯里兰卡央行发布货币政策评估。

耶路撒冷--以色列央行发布11月货币政策会议记录(0900)。

12月10日(二)

多哈--欧洲货币杂志2013年卡塔尔会议(至12月11日)。出席者包括卡塔尔财长H.E. Ali Shareef Al-Emadi、土耳其央行副总裁Murat Cetinkaya、卡塔尔央行总裁H.E. Sheikh Abdullah Bin Saud Al-Thani。

12月11日(三)

科威特城--主题为“投资吸引力缺口”的阿拉伯投资大会(至12月12日)。科威特副总理兼财长Sheikh Salem Abdulaziz Al-Sabah出席。

曼谷--泰国央行发布11月利率会议记录。

加尔各答--印度央行举行为期两天的理事会会议(至12月12日)。印度央行总裁拉詹讲话。

12月12日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开理事会会议。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

12月13日(五)

塔林--“北欧-波罗的海金融联结与挑战”大会。讲话嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)常务副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行管委会成员冈斯坦西欧和韩伟森(Ardo Hansson)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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