《新兴市场重要经济事件预告》--12月6日-12月13日

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透12月6日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
12月6日(五)
东京--日本财务大臣麻生太郎和世界银行总裁金墉举行联合记者会(0110)
缅甸奈比多--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问缅甸(至12月7日)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
12月9日(一)
科伦坡--斯里兰卡央行发布货币政策评估。
耶路撒冷--以色列央行发布11月货币政策会议记录(0900)。
12月10日(二)
多哈--欧洲货币杂志2013年卡塔尔会议(至12月11日)。出席者包括卡塔尔财长H.E. Ali Shareef Al-Emadi、土耳其央行副总裁Murat Cetinkaya、卡塔尔央行总裁H.E. Sheikh Abdullah Bin Saud Al-Thani。
12月11日(三)
科威特城--主题为“投资吸引力缺口”的阿拉伯投资大会(至12月12日)。科威特副总理兼财长Sheikh Salem Abdulaziz Al-Sabah出席。
曼谷--泰国央行发布11月利率会议记录。
加尔各答--印度央行举行为期两天的理事会会议(至12月12日)。印度央行总裁拉詹讲话。
12月12日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开理事会会议。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
12月13日(五)
塔林--“北欧-波罗的海金融联结与挑战”大会。讲话嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)常务副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行管委会成员冈斯坦西欧和韩伟森(Ardo Hansson)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选