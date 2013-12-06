港报财经评论：创科与中集安瑞科，长升长有--经济日报12月6日

创科安瑞科长升长有/ 林瑞芬

美国量缩日子临近，美息抽升成港股看淡的投资者攻势藉口，恒指昨曾跌166点，最终收窄跌16点至23,712。股价短线上落，消息刺激很重要；相反，中线之上落定向，盈利面定向硬道理。部署还是要早，上周认为炒4G牌发放宜早！为2014年部署的话，剖析两精点股──创科 及中集安瑞科 ，本年至今虽分别升逾44%及88%，但长升仍未见尽时，值得留意。随美国房市稳步回升，创科销售当地逾70%料得益。估值论，预计明年尚有上调之空间。其一是集团销售欧洲占总的逾20%，随欧元回升，可收帐款及销售料有帐面的升值。二来，料2014年之地板护理业务，在新产品加入后，销售及利润率均可望提升。据摩通报告提示，公司管理层于未来两至三年对是项目标之EBIT利润率目标为7%至8%，今年上半年为4.2%。手动工具及配件收入，目前虽然占公司销售份额不多，不足5%，但有潜力增长。

根据上月美国同业季绩公布显示，全美最大家庭装饰品与建材零售商家得宝今年第三季业绩优于预期，并将全年营收增长目标提升。创科对手史坦莱百得三季度业绩逊色，结合之启示是创科成功从对手抢占市场。相信明年3月在公司发布季绩时，市场更为清晰。最近CIMB将其目标由23港元调升至26.58港元；摩通更牛，由28港元上调至32港元的启示，对该股未来前景信心增强。综合11月以来，大和、花旗、摩通及CIMB对该股的2014年度纯利预测，分别为2.99亿美元、3.17亿美元、3.42亿美元及3.51亿美元；每股盈利分别为0.163美元、0.17美元、0.18美元及0.19美元，平均都有0.176美元，较2013年度维持上升趋势。

观乎股价走势，该股升势主要集中在上半年完成，下半年因市场忧虑量缩及美国财政谈判问题上落为主。随着2013年接近过去，年尾至明年初或为基金大户再收集该股的时机。下半年筑平台，一旦时机成熟，向上确认突破21港元，上升通道目标近30港元，止蚀18港元，候低收集或以确认追位追，昨收20.7港元。

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4G大赢家：手机股/ 余少文

中央一如预期发放4G牌照，但认为中国移动 早期会有优势，但大赢家应该是手机股，因为4G手机需求明年开始增加，或有机会重演3G年代的疯狂升浪。A股连日回升后，昨日偏软，并没有受到4G相关消息刺激，国企指数则继续炒上落，全日升26点或0.2%，收报11,395点，成交额降至110亿港元，只有43%主板H股上升；而红筹指数跌7点收报4,643点，成交额57亿港元。事实上，市场早已预期4G牌照在年底发放，只是时间问题而已，前日消息通天后，4G概念股即见异动，故昨日见到不少概念股出现高开走低现象。虽然中移动在今次的4G牌照最为受惠，是因为当局仍未发放FDD牌照，故中国联通 和中国电信 要加紧兴建TD-LTE网络，但怀疑联通和中电信在推动TD网络的积极性，不及等FDD牌照。

跟2009年发放3G牌照一样，营运商先建网络、推出服务、促销手机、维护网络等运行，但中移动已进行4G网络建设并开始吸客，但总认为营运商竞争激烈下，优势始终不及电讯设备商，因为营运商要透过服务费减价、手机补贴等来吸纳客户，跟对手竞争等，不似设备商般实收服务费，只是更为看重手机股，相信是明年4G之星，其中比亚迪电子 昨日已急升。中国内地截至10月底止，合计3G用户逾3.9亿户，中移动占45%比重，联通占30%。而今年首10个月的上客量达1.58亿户，占总3G用户比重40%，又以中移动最积极吸客，上客量达8,809万户，为4G铺路。若然该3.9亿户转到4G网络，必然要转手机，不管是营运商补贴还是自行购买，中国内地至少有3.9亿部手机的需求，以每部手机1,000元人民币计算，手机市场价值已有3,900亿元人民币；若然是中档智能手机价钱，平均2,000元人民币计算，市场价值更达7,800亿元人民币，故苹果积极跟中移动合作推新型号iPhone。

中国内地媒体引述中兴通讯 品牌部负责人表示，随着4G号码的发放愈来愈多，明年下半年手机等终端环节有望迎来新一轮“替换式”增长；长远来看，终端需求将迎来“井喷式”增长。中国内地2009年初发出3G牌照后，手机股在2009年下半年才开始起步，升至2011年初见顶，以TCL通讯 为例，股价由0.9港元水平升至9.47港元水平，中国无线 由0.46港元升至5.8港元水平，是当时之“升”。尽管手机股已非过去的毫子时代，但除了TCL通讯股价已逼近2011年高位外，中国无线如升回2011年高位5.67港元，股价已经可以翻一番；又或中兴通讯回到2011年阻力位30港元，股价也有70%上升空间。

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