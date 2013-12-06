《美债周五展望》公债收益率触及三个月高位，数据强劲巩固联储缩减购债预期

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内文报价略有变动)
* 公债收益率升至9月来最高，因GDP数据强劲且初请失业金人数减少
* 10年期公债收益率突破2.85%的技术支撑位
* 美联储买入15.8亿美元2039-2043年到期公债
路透纽约12月5日 - 美国公债收益率周四升至三个月高位，此前美国公布的经济成长和就业数据强于预期，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快会缩减购债的预期。投资人关注周五美国公布的关键就业数据。
美国公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。
另外，美国劳工部公布，上周初请失业金人数也连续第三周减少，降2.3万人至29.8万人。
周五美国将公布非农就业报告，路透访查的90位分析师预估中值为，11月非农就业岗位将增长18万。
一些交易商现揣测，就业数据可能更为强劲，增幅将超过20万，该数据可能足以令美联储更快宣布缩减购债。
“债市表现显示缩减购债开始进入倒计时，”ISI Group债市策略师Stan Shipley称。
指标10年期公债 跌8/32，收益率报2.868%，盘中一度触及9月18日来最高的2.8772%，突破技术支撑位2.85%。
30年期长债 跌5/32，收益率报3.913%。
许多投资人认为美联储最有可能开始缩减购债的时机是在明年3月，但随着美国经济数据的改善，越来越多的投资人押注美联储将在1月采取行动，甚至有投资人预计美联储也有可能在12月17-18日会议上就会宣布。
“仍有投资人认为在12月缩减购债的可能性犹存，”法国兴业银行美国公债交易员Sean Mruphy称。
不过他补充道，在1月宣布的可能性更大，因美联储可能不愿冒在年底前影响流动性的风险。
周四的数据显示经济积极的一面，第三季经济增幅较初值更大，因企业大规模积累库存，但潜在的国内需求仍迟滞。
今明两年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权的亚特兰大联储银行总裁洛克哈特警告，不要过分看重这一数据。
“我不准备将上修的第三季经济成长数据解读为经济处于更强劲趋势。我认为我们仍在相对温和的经济成长之路上，”他周四表示。
上周初请失业金人数也意外减少，这是就业市场复苏充满希望的迹象。
美联储周四买入15.8亿美元2039-2043年到期公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。