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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 10:35 BJT

新债招标：中国30年期国债中标利率5.05%，低于预期--业内人士

路透北京12月6日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的240亿元人民币30年期固息国债，中标利率为5.05%，低于此前市场预测均值5.11%，投标倍数为1.65倍。

今日招标新债为今年第25期记账式附息国债，为30年期国债今年第二次发行。每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债12月9日开始计息，12月9日至12月11日进行分销，12月13日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

此前财政部于9月中旬发行了一期30年期记账式国债 ，发行规模260亿元，票面利率4.76%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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