《中国大宗商品综述》实物黄金买需犹在，难敌全球基金大减仓

作者 丁琦

路透上海12月6日 - 在今年稍早的金价大跌中，以“中国大妈”为代表的实物金买盘一度令全球瞩目，并被寄望助黄金重回牛市，但随着近期金价逼近年内低点，实货需求的力道显然已难敌金融市场的集体大减仓。

在本周举行的中国黄金与贵金属峰会上，来自产业和投资界的人士普遍认为，虽然中国和印度等国的黄金实物需求仍在稳健增长，但在黄金抗通胀和避险魅力渐弱、全球基金大规模削减黄金头寸的背景下，寄望实物买盘推动金价重回高位已不现实。

世界黄金协会(WGC)的统计显示，今年前三季，全球黄金需求较上年同期减少了12%，其中尽管金饰需求较上年同期增长20%，但投资需求却大跌50%。

而国际金价在今年4月创下30多年来最大单日跌幅后，已难现十多年来年线连涨之勇，并在6月底创出近三年新低。截至北京时间周五9:00，伦敦现货金 报每盎司1,228.50美元，逼近1,180美元附近的年内低点。

“全球黄金需求主要集中在期货等衍生品交易领域，实货交易是微不足道的，因此‘中国大妈’救不了黄金市场。”山东招金集团董事长路东尚表示。

他并称，经过前几年的超买，黄金价格将进入一个震荡和修复的周期。“这个周期有可能是五年、也有可能是八年。”

对金价后市悲观的不只是矿商，据瑞银的统计，年内迄今全球上市交易基金(ETF)投资者共出售了2,500万盎司(708.74吨)黄金，其中大部分发生在金价破位大跌的二季度。

截至本周三，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量为838.71吨，较去年年底时的1,350.82吨下滑近38%。值得注意的是，该ETF目前的持金量较2008年中期仍高出约30%，意味着继续减仓空间依然很大。

银河期货首席宏观研究员赵先卫表示，“目前全球投资基金纷纷削减黄金持仓，反映出其对黄金等贵金属资产认可的情绪不高，此外也不排除有资金借当前政策空窗期刻意打压金价，再低位回补。”

至于此前备受追捧的黄金今年来为何骤然失色，除了频频被提及的美联储收紧政策的预期外，赵先卫指出，在欧美经济复苏力道温和、就业表现时有反复的前提下，市场更应关注资金在不同资产类别间的配置动向，过分揣测美联储何时退出宽松已无太大意义。

瑞银贵金属分析师Joni Teves称，虽然实货市场竭力扭转黄金颓势，但今年金价回调后对市场人气破坏严重，来自股票等成长性资产的竞争较强，亦对黄金的投资需求带来挑战。

**实物需求稳健，但难决定金价前景**

尽管在商品市场上“买涨不买跌”的心理普遍存在，但多项数据表明，在今年金价下跌的同时，实物需求却一直有稳健表现。被媒体热炒的“大妈”购金潮虽已降温，对黄金的长期配置需求料将延续。

根据汤森路透黄金矿业服务公司和WGC统计，今年前三季度，包括金饰、金条和金币的需求接近2,900吨，高于历年同期，全年需求有望创出纪录新高。

“‘中国因素’是过去几个月支撑国际黄金市场的重要因素，如果没有这个因素，各种负面因素对金价的冲击可能会更大。”WGC远东区董事总经理郑良豪表示。

他估计，今年中国黄金供应缺口将至少达到700-800吨，算上国内大约400多吨的产量，全年总消费需求料超过1,000吨。

浏览中国黄金需求相关图表，请点击：(link.reuters.com/bat34t)

香港政府统计处的数据显示，中国内地10月从香港净进口的黄金创131.19吨的七个月高点，仅次于3月的纪录高位，内地购买黄金量已经连续六个月超过100吨。

中国不公布黄金贸易的官方数据，香港方面的统计被认为最能体现中国贵金属贸易状况，因该地是黄金进入内地的主要渠道。

汇丰首席大宗商品分析师James Steel认为，随着个人实际收入的增加，在一定幅度内不但会引发商品需求量的增长，需求结构也会发生变化。据汇丰估算，当人均收入达到8,000-8,500美元时，就会产生黄金购买需求。

“一旦收入达到这一水平，就意味着你有足够的可支配收入去买一点黄金。目前中国人口中已经有相当一部分的收入达到这一水平，而且该比例至少在未来五年还将不断增加。”Steel表示。

不过业内人士也指出，从全球范围看，实物金市场规模要远小于金融衍生品交易规模，且主要集中于中国和印度等地，在全球金融界对黄金的悲观看法真正改变之前，指望“中国大妈”来力挽狂澜恐怕只是戏剧性的幻想。 **本周大宗商品其他新闻一览**

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--中国证券报报导，由国家能源局研究制定的油气管网设施公平开放监管办法正在征求各方意见，有望于明年1月1日起实行。征求意见稿提出，当油气管网设施有剩余能力时，应向第三方市场主体公平开放，提供输送、储存服务。

--中国庆华能源集团对澳洲煤炭开采企业Carabella Resources 开出6,000万美元的收购价，大幅溢价110%。Carabella称亦收到其他企业的购买意向。

--中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示，农村土地制度改革，不能改变土地所有制，就是农民集体所有；亦不能改变土地的用途，农地必须农用。

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--中国工商银行 称，已在全国范围内正式推出了账户国际原油交易产品，这是目前中国第一个以布伦特原油合约作为报价参考对象的交易产品。