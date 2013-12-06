《香港报摘》--其他报纸重要消息12月6日

* 明报：

--新鸿基地产 发出公告确认，大股东郭老太邝肖卿将3.37亿股赠予两名儿子新地联席主席郭炳江及郭炳联，但强调郭氏兄弟三房人所享权益依然均等。经邝肖卿最新精心安排，郭炳江及郭炳联的信托日后在处置股份及收取股息料会有较大自主权，但是郭氏三兄弟“齐上齐落”不能卖股的传统是否有变，尚待进一步解画。

--汇控 行政总裁欧智华预计，人民币在未来五年更可晋身全球主要货币三甲，但相信中国推动货币流通的步伐不会过急。 * 星岛日报：

--高盛投资管理部中国副主席兼首席投资策略师哈继铭表示，认同人民币的国际地位愈来愈重要，预料人币兑美元明年仍有1%至2%的升值空间。

--新海能源 9月初成立中石化-新海合营公司，于广州为汽车加气及销售非石油化工消费品，加上油品业务的先锋项目成功完成，料下半年业务量大幅增长。 * 苹果日报：

--市场憧憬日本开赌、预料圣诞假期赌收火爆加上资金追落后等因素带动，近期赌业股炒作由一线蔓延至二、三线，昨日港股主板成交596亿港元，当中便有近40亿港元资金涌入20只赌业股。有基金经理认为赌股已“起泡”，现时再落场值博率不高。 * 东方日报：

--花旗集团发表研究报告预期，香港2013/14财年的土地供应，将严重低于2万个单位的目标，故相信香港楼价值得看好，预期发展商的股价表现，将跑赢收租股及房产信托，首选新地 、长实 、恒地 及信置 。 * 文汇报：

--法兴看淡明年中国经济，预期增速会由今年的7.6%放慢至6.9%，故该行亚太区首席经济师Klaus Baader建议，明年初便应减持中国企业债券。

--花旗研究部副总裁雷智颜表示，内地经济增长将维持合理水平，预料明年增长放缓至7.3%，惟已较早前预测上调0.1个百分点，加上QDII吸引投资增加，将带动资金流入H股。 * 大公报：

--上海周四举行金融支持自贸区实体经济推进会，七对银企签署合作协议。其中，四对银行及企业进行跨境人民币双向资金池服务，三对银企签署跨境人民币借款。工行 、农行 、中行 及浦发行 的上海分行，分别为宝钢、医学之星、益海嘉里及麦维讯电子提供跨境人民币双向资金池服务。(完)