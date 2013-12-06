《全球重要经济事件一览表》--12月6日-12月13日

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12月6日(五)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在主题为“百年联储”的罗耀拉(Loyola)大学校友座谈会上参与小组讨论(2000)。

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟将在费城联储题为“美国央行历史”的年度政策论坛发表开幕词(1515)。

伦敦--爱尔兰财长Michael Noonan在彭博举办的一场活动上发表演讲(1030)。

布鲁塞尔--比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)将出席该行最新经济预估会议(1330)。

法兰克福--欧元集团主席迪塞尔布洛姆在德意志经济论坛会议(Deutsche Wirtschaftsforum)上讲话(0830)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在德国商报研究院货币政策研讨会上发表演讲(1320)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm在“制度和金融”会议上，发表主题为“金融危机后瑞典的宏观审慎政策”的演说。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参加记者会，主题为“奥地利央行对奥利地的最新经济展望”。

东京--日本财务大臣麻生太郎和世界银行总裁金墉召开联合新闻发布会(0110)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)将发表讲话。

12月7日(六)

东京--日本央行总裁黑田东彦在东京大学发表演说，主题为“公共政策研究与货币政策实施”(0200)。

12月9日(一)

美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在经济前景会议上发表讲话。

纽约--英国央行总裁卡尼在纽约经济俱乐部发表演讲(1715)。

芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以“美国和地区经济和金融趋势”为题发表演讲(1915)。

芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在芝加哥CFA协会上就宏观经济和联储政策发表讲话(2230)。

华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财政部长杰克卢和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克将参加会议。

美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1805)。

布鲁塞尔--欧元区和欧盟财长会议(至12月10日)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话(1815)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在财经记者国际俱乐部活动上讲话(1800)。

12月10日(二)

罗马--欧洲央行总裁德拉吉在意大利央行举办的纪念Curzio Giannini会议上讲话。

12月11日(三)

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议。

12月12日(四)

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话，芬兰央行将公布经济预测。

苏黎世--瑞士央行举行货币政策会议。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和利率决定。

12月13日(五)

塔林--“北欧--波罗的海金融联系与挑战”会议。演讲者包括：IMF副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行执委冈斯坦西欧和韩伟森等。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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