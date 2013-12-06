中国金属：中国镍进口商签订弹性条款合约，预防印尼出口禁令

路透香港12月5日 - 中国精炼镍进口商正与供应商商议2014年合约，以便根据印度尼西亚所提出矿石出口禁令的最终结果，灵活调整进口量。

印尼曾表示将从2014年1月开始禁止出口未加工的矿石，但为了保持出口收入，该国正在重新考虑这一方案。周四，该国立法者否决了政府弱化这一禁令的请求。

下月开始的矿石出口禁令将损害较廉价的替代品--含镍生铁的产量，从而推高中国对精炼镍的需求。中国增加现货精炼镍进口，将支撑全球镍价 。镍价今年已经下跌近20%。

制造含镍生铁的原料大部分来自印尼。分析师称，在中国1-10月进口的5,700万吨镍矿石和精矿中，57%来自印尼；大部分进口原料为红土镍矿，用于制造含镍生铁。

交易商称，由于印尼出口形势的不明朗，精炼镍进口商正与供应商就2014年进口量商议弹性条款合约。