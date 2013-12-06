台湾货币市场：旬初短率持平，静待午间364天期存单标售

* 台币短率于旬初大致稳定

* 午间364天期存单得标利率看持平至微下

* 美元流动性仍相对紧张

记者 林妙容

路透台北12月6日 - 台湾银行间台币短率周五大致稳于底部。提存期初本地银行的资金分配虽略有不均，但整体市场的台币水位仍高，去化管道不多，令利率稳在低位无甚变化。

货币市场人士指出，部分银行即使钱多，但受限无法跨年拆出，多余资金只能停留帐上，须待月中过后观察年底前的资金落点配置情形后，才有较大机会灵活承作跨年调度。在此之前，市场先将重心移至今日午间标售的364天期存单结果，及下周将标售的两年期存单利率走势。

〞外商最近看起来都多钱，(一年存单)利率不会比上一次高。〞一本地银行资金调度人士称。

台湾央行午间将标售月度例行的364天期存单，根据路透周四访问八家金融机构显示，外银下标力道加大或令加权平均得标利率较上月持平至走低约1.5基点，中值在0.60-0.615%左右。

至于近来美元的流动性问题，市场交易员称近两日市况未再进一步恶化，但整体而言市场仍处美元短缺的窘境。台北外汇经纪公司早盘美元拆借因供应方少，目前没有成交，一个月期拆借利率报价在0.82-0.86%，与昨日同处高档水位；美元/台币换汇交易(FX SWAP) 一个月期 经纪商回报成交价在-0.048；上日区间在-0.055/-0.046。

一位不愿具名的央行官员周四表示，年底的季节性因素、大陆美元利率扬升、银行释出美元较少，都使得近期美元拆借市场和美元/台币的换汇交易市场波动较大。

本地时间11:51时：

**台币兑美元 暂走升1.11角报29.579。

**台股 小升0.33%，报8,403.18点；成交量 为494.59亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.388-0.390%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.380-0.420%。

**短票利率亦没有变化**

短票市场方面，票券商称今日发票量稍大，银行在提存期初虽积极寻求去化资金的管道，但票券商以接受跨年资金为主，部分银行则以年内资金落点为主，暂难承作跨年资金的银行几乎无票可买。

一大型票券商指出，今日利率和上日几无变化，但区间低档利率成交顺畅，买气不弱，但近来短票初级市场发行利率走扬，使得票券商对较长天期的短票资产配置较为谨慎。由于短率因台币资金水位偏多仍在低位徘徊，将观察长短天期票券利率走势是否悖离，或只是市场一时的波动。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%-0.61%；跨年天期的主交投在0.62%，少量成交见0.61%，和上日相同；跨过农历年的较长天期短票则见成交0.63%为主。

今日存单到期金额为5,358.35亿台币，发行金额稍晚公布。

下周央行存单到期总额为7,589亿台币，落点分别为周一4,333.65亿、周二1,300亿、周三606亿、周四630亿及周五719.35亿。下周紧缩因素有周一央行发行364天期存单，预计金额1,000亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为25亿台币，累计超额准备为负79亿，加计前期1%的超额准备为724亿台币。

**RP利率持稳低位**

债券市场附买回(RP)成交利率持稳在低位。近两日因有寿险大量申购货币型基金，使得投信客户找券更加积极，承作标的不管公司债或公债都来者不拒，证券商也趁势欲引导资金跨过年底。

一证券商交易员表示，受申购款持续涌入影响，投信都提前一天来电框券，不过券源仍相对稀缺，因此月内的公司债RP利率多做在0.67%的区间下缘。愿意跨过年底的不多，利率则在0.68%，但也有部分可低至0.67%。

“投信其实也蛮担心年底的，寿险资金通常大进大出。”一位证券商交易员表示。

另一证券商交易员则称，客户对资金要不要跨过年底仍观望，要到月中才会比较明朗。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，利率的低位成交较多，区间同上日。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。