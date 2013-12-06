更正-美国政经：国会预算协商进入最后阶段，力图避免政府下月再次停摆

欧元债市：欧洲央行料将缩减购债规模，二线国家开始颤抖
包括葡萄牙和意大利在内的南欧成员国公债收益率(殖利率)周五微涨，此后欧洲央行料将把每月的购债规模从800亿欧元缩减至600亿。
(更正：倒数第二段译文有误，应为“总体支出金额”，而非“拨款支出上限”；调整最后一段措辞。)
路透华盛顿12月5日 - 美国国会助理说，国会相关人士周四对一项两年期预算协议进行最后协商，该项协议将可避免联邦政府下月再次停摆，以及暂缓部分冲击到军队及国内计划的全面性减支。
美国参议院预算委员会主席Patty Murray和众议院预算委员会主席Paul Ryan正试图在12月13日最后期限之前敲定协议。
美国众议院议长贝纳(John Boehner)先前曾对记者表示，他将考虑延长本月到期的联邦失业救助。此话一出，达成协议的可能性为之增加。
“如果总统有一套延长失业救助的计划，我当然乐意考虑，”贝纳说。
民主党人一直推动把此类延长救助的计划纳入预算协议，但遭遇共和党人士的阻力。
白宫周四发布一份报告，当中称若政府不采取行动，估计2014年将减损24万个就业岗位，藉此向共和党施压。
若国会不同意延长联邦失业救助计划，将有约130万美国人失去失业补助。
Murray和Ryan希望，如果他们达成协议，众议院料于12月13日开始的年末休会之前予以批准。若共和党控制的众议院批准该计划，还要由民主党控制的参议院签署，或许会在之后的一周进行。
但首先Ryan和Murray还要解决几个难题，其中包括削减联邦职员退休计划的补助规模，以及可能提高航空旅客费用问题。
两项举措都是提高非税务收入或削减成本的广泛计划的一部分，目的是为了在一定程度上缓和今年稍早开始的自动减支带来的影响。
“最后几项是最难解决的，”参议院民主党一位助手在谈及Murray和Ryan协商时表示。
众议院共和党一位助手表示，参众两院预算计划将规定，2014及2015财年由国会支应的计划和机构年度总体支出金额各约1万亿(兆)美元，内容从军队到国家公园等等。
拨款总规模底定后，参众两院拨款机构将可在10月1日起展开的本财政年度、以及2014年10月展开的下一财政年度，确定各联邦机构的拨款规模。(完) (编译 李婷仪/李爽 审校 张明钧/王翔琼)
包括葡萄牙和意大利在内的南欧成员国公债收益率(殖利率)周五微涨，此后欧洲央行料将把每月的购债规模从800亿欧元缩减至600亿。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透上海3月31日 - 业内人士周五透露，中国山东省下午招标的五年、七年期一般地方债，中标利率为3.28 %和3.63%，较投标区间下限分别上浮20bp、42bp(基点)，投标倍数为1.38倍和1.73倍。 上述山东地方债全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 136 3月31日下午14:00-14:40 4月1日 七年 136 总计 272 上述债券采用