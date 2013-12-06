离岸人民币：中行香港分行两及三年宝岛债各发行10亿人民币--柜买中心

路透台北12月6日 - 台湾柜台买卖中心周五表示，中国银行 香港分行的宝岛债申请挂牌文件已送达，两年期宝岛债以3.15%定价，三年期则以3.25%定价，发行规模各为10亿元人民币。

这是继中国交通银行 香港分行、农业银行 香港分行后，第三档顺利完成募集的中资银行宝岛债。