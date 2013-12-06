版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 09:59 BJT

离岸人民币：中行香港分行两及三年宝岛债各发行10亿人民币--柜买中心

路透台北12月6日 - 台湾柜台买卖中心周五表示，中国银行 香港分行的宝岛债申请挂牌文件已送达，两年期宝岛债以3.15%定价，三年期则以3.25%定价，发行规模各为10亿元人民币。

这是继中国交通银行 香港分行、农业银行 香港分行后，第三档顺利完成募集的中资银行宝岛债。

路透已在昨日引述消息人士称，中国银行香港分行两年期宝岛债以3.15%定价，三年期以3.25%定价。其中三年期利率落在初始询价利率3.25-3.30%的区间下限。中行香港分行的两年期宝岛债，成为台湾第一档两年期限的人民币债。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐