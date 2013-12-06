中国货币市场：短期资金续宽，三个月Shibor再创6.20来最大单日涨幅

路透北京12月6日 - 中国银行间市场周五早盘短期资金依旧宽松，且跨年资金供给有所增加。主要质押式回购 中，隔夜和七天加权利率波动不大，14天品种则跌近40个基点(bp)。

而近日备受关注的三个月上海银行间同业拆放利率(shibor)品种 ，最新报在5.1670%，较上日跳涨28.2个bp，续创6.20“钱荒”以来该品种单日最大涨幅。交易员称，三个月shibor由稳转升，或是大额可转让存单推出窗口渐近预期所致。

一shibor报价行交易员称，“要发大额可转让存单吧，近期可能就会发，反正是快了。我认为主要是受其带动，shibor定价上涨了。”

她并预计，因三个月shibor与同期限回购价差过大，前者未来有望继续补涨。不过也有交易员认为，这要看大额存单推出后的受关注程度，“也许要运行起来才能看清楚。”

18家报价行中，今日最高和最低报价分别为交通银行 报6%，及工商银行 报4.5%，其余银行报价区间在4.7%-5.96%之间。

质押式回购市场上，14天及更长一点的可跨年资金供给有所增加，显示机构对年底前后预期略转好。

“我们觉得起码中旬扰动的因素不太多，资金面有望维稳。”上海一银行交易员指出。

东方早报周五报导，各家银行已上报在上海自贸区试点大额可转让存单的方案，最快下周启动。 路透此前报导引述两位了解情况的消息人士确认，在NCD试点初期，将以3-6个月短期限产品为主，定价参考shibor。

据路透统计，今年前10个月，除个别日期及6月钱荒风波期间，三个月Shibor与同期限质押式回购利率 的利差基本维持在100个基点内，不过11月1日-12月4日，两者利差扩大，最宽时曾接近250个基点。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6932 3.6960 -0.28

七天 4.5507 4.5690 -1.83

14天 5.0365 5.4304 -39.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9850 3.8450 +14.00

七天 4.3400 3.8300 +51.00

14天 4.6200 4.4000 +22.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7100 3.7300 -2.00

七天 4.5500 4.5800 -3.00

14天 5.0600 5.5000 -44.00

Shibor

其中:隔夜 3.7000 3.7030 -0.30

七天 4.5500 4.5580 -0.80

三个月 5.1670 4.8850 +28.20