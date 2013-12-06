中国汇市：人民币早盘初段升破6.09元关口，因中间价创新高且未见大行购汇

* 人民币即期早盘初段升破6.09元关口

* 中间价大幅高开78个点创新高

* 尚未见大行购汇出现

* 交易员不敢轻易做空美元，因担心再次出现大行购汇

路透北京12月6日 - 人民币兑美元即期 周五早盘初段走升并突破6.09元关口，因中间价大幅高开并创历史新高，且未见疑似干预的大行购汇出现。

北京时间09:52，人民币兑美元即期报6.0866元，上日收报6.0913元。今日人民币兑美元中间价 为6.1232元，上日中间价为6.1310元。

交易员称，目前还没有看到大行干预，但也担心日内还会有干预出来，因此交易心理非常谨慎，不敢轻易做空美元。

“都在等干预。”上海一股份行交易员说。

隔夜美元指数 大幅回落，今天中间价也应声大幅高开至6.1232元，较上日升值78个点子。