中国汇市：人民币早盘初段升破6.09元关口，因中间价创新高且未见大行购汇

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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* 人民币即期早盘初段升破6.09元关口
* 中间价大幅高开78个点创新高
* 尚未见大行购汇出现
* 交易员不敢轻易做空美元，因担心再次出现大行购汇
路透北京12月6日 - 人民币兑美元即期 周五早盘初段走升并突破6.09元关口，因中间价大幅高开并创历史新高，且未见疑似干预的大行购汇出现。
北京时间09:52，人民币兑美元即期报6.0866元，上日收报6.0913元。今日人民币兑美元中间价 为6.1232元，上日中间价为6.1310元。
交易员称，目前还没有看到大行干预，但也担心日内还会有干预出来，因此交易心理非常谨慎，不敢轻易做空美元。
“都在等干预。”上海一股份行交易员说。
隔夜美元指数 大幅回落，今天中间价也应声大幅高开至6.1232元，较上日升值78个点子。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选