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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 10:07 BJT

芝加哥期市：小麦期货微升，但仍可能录得一个月来最大单周跌幅

3月玉米合约 本周涨幅有望超过2%%，为一个月以来首次周线收高。

周四发布的美国农业部周度出口报告显示出口逊于预期，打压了玉米，大豆和小麦价格。

加拿大统计局(Statistics Canada)称该国2013年小麦收成为3,753万吨，远超市场预估。

尽管市场存在传言，但阿根廷不会立即下调大豆出口税。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 652.50 0.50 +0.08% -1.40% 662.93 30

CBOT玉米 433.00 -0.50 -0.12% -0.80% 432.67 52

CBOT大豆 1322.00 -6.00 -0.45% -0.56% 1294.41 57

CBOT稻米 $15.52 -$0.14 -0.89% -2.45% $15.62 34

美国原油 $97.36 -$0.02 -0.02% +0.16% $94.94 69

汇率

欧元/美元 $1.367 $0.000 -0.01% +0.54%

美元/澳元 0.906 -0.001 -0.07% +0.34% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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