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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 17:18 BJT

离岸人民币:建行香港分行三年期宝岛债以3.25%定价，发行20亿元--柜买中心

路透台北12月6日 - 台湾柜台买卖中心(OTC)周五表示，中国建设银行 香港分行已将宝岛债的申请挂牌资料送达，三年期宝岛债以3.25%定价，较初始询价利率3.3%略为下滑。本档宝岛债发行规模为20亿人民币。

此为继中国交通银行 香港分行、农业银行 香港分行、中国银行 香港分行后，第四档顺利完成募集的中资银行宝岛债。

柜买中心表示，首批四档中资银行宝岛债均将同步于10日(下周二)挂牌交易。

四档中资银行宝岛债合计共募集67亿人民币，若加计已在市场询价的中国工商银行 香港分行宝岛债，台湾金管会初步订定的陆资宝岛债100亿人民币上限额度即将用罄。

台湾金管会主委曾铭宗日前表示，针对政策开放陆企来台发行宝岛债上限暂在100亿人民币，未来仍待各界的反映以及宝岛债申请情况再检讨。 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)

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