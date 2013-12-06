台湾股市：周线小幅收低0.47%，下周仍有机会测试年高

路透台北12月6日 - 台湾股市周五连续第二天收低，与区域股市走势一致，周线则小幅收低0.47%或39.11点。分析师指出，全球等待美国公布11月非农就业数据之际，台股随同主要亚股表现疲软，因市场预期美国就业数据不弱，或令美国联邦储备理事委员会(美联储/FED)在本月中的会议中，考虑提前QE(量化宽松)退场时程。

展望下周，市场在12月中下旬外资进入较长的休假期前，分析师认为在公司作帐行情的带动下，台股仍有机会挑战8,476.63点的年高水位，不过指数空间亦不大。

台湾加权股价指数 收低0.09%至8,367.72点；台股今日成交量 初值为773.33亿台币，上日修正后为780.85亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，虽然外部有美国QE的考量，但台湾本地12月的作帐行情一般仍能支撑台股表现。且从台股周线尽微幅走跌看来，表现仍算强势，卖方压力并不是那么大，经过本周拉回整理后，下周只要外资没有大幅缩手，仍将于高档测试走高。

“台股之前是落后国际的涨幅，在12月中下旬外资放假、量能缩手前，还可以再期待一下行情。”钟国忠说。

他预估下周台股波动区间落在8,300-8,500点间。

今日类股多数小涨小跌，水泥类指数 收跌1.77%；电子类指数 收高0.21%，苹果供应商大立光 收涨4.63%，因其公布11月合并营收较上月成长8.8%。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超18.11亿台币，中止连八日买超；此前外资波段买超共计279.14亿台币。