台湾债市：10年券殖利率微走跌，市场观望美国非农就业数据

路透台北12月6日 - 台湾10年公债102/10 殖利率周五盘初殖利率小跌。尽管美债殖利率续弹，但台债整体而言，卖压不重，杀低意愿不强，殖利率反走跌。

交易员表示，市场仍在观望今晚美国将公布的非农就业数据结果。他们认为，目前一般认为美国10年公债殖利率将不致升破前高约3.0%价位，因此台债方面的卖压并不重，多倾向在非农就业数据公布之后再行动作。

他们表示，美联储将于12月18-19日召开议息会议，下周将会是消息面的真空期。若是美国非农就业数据强劲，也会在预期之中，预料台债殖利率在消息面偏向清淡之下，将会落于区间盘整。

美国公债价格周四美国公债收益率周四升至三个月高位，此前美国公布的经济成长和就业数据强于预期，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快会缩减购债的预期。投资人关注周五美国公布的关键就业数据。 指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.859%，盘中一度触及9月18日来最高的2.874%，突破技术支撑位2.85%。

观察市场最新动态：

* 市场观望美国非农就业数据

* 年底前交易偏向清淡，区间盘整机会高

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.08-1.10%

* 102/10：1.71-1.73%

本地时间10:04时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率跌0.7基点报1.0850%

* 102/10期10年公债殖利率跌0.81基点报1.7144%

以下为最新相关报导链接：

* 《综述》美联储高层官员呼吁，应为结束量化宽松政策制定明确时间表

* 《综述》美国第三季GDP环比年率增速上修，库存增加做出重大贡献

* 《焦点》ECB准备好采取行动，但尚未明确动用何种工具--总裁德拉吉