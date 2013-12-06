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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 16:42 BJT

台湾央行：共发行5,179.85亿台币存单，存单发行余额减178.5亿

路透台北12月6日 - 台湾央行周五公布，今日共发行5,179.85亿台币存单，相较存单到期5,358.35亿台币，存单发行余额减178.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 5,117.85

91天期 0.93 47.00

182天期 1.05 15.00

央行上日共发行774亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,000.95亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为25亿台币，累计超额准备为负79亿，加计前期1%的超额准备为724亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校)

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