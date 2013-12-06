香港新股：中国中成药生产商康臣药业IPO拟筹资高至11亿港元--销售文件

路透香港12月6日 - 据路透周五获得的销售文件显示，中国中成药生产商--康臣药业集团有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至11亿港元。

文件显示，这家拥有联想控股旗下弘毅投资为股东的公司，初步拟发售2.5亿股新股，招股价区间每股3.63-4.36港元，集资9.07-10.9亿港元，主要用于基础设施投资、新产品研发、扩大推广及分销网络以及传统药厂并购。

弘毅投资持有康臣上市前29.9%股份，上市后将摊薄至22.4%。

康臣已锁定上海景林资产管理为基础投资者，认购金额约2.3亿港元。该公司今天开始路演，预算于12日定价及19日联交所挂牌上市，股份编号为“1681.HK”，上市保荐人为中银国际。

据载于联交所的上市文件显示，总部位于广州的康臣于1997年成立，两个主要产品--尿毒清颗粒及钆喷酸葡胺注射液分别占据中国肾病药物市场前三名及中国核磁共振医用成像对比剂市场第三位。公司拥有60名研究人员，在全国市场推广代表超过550名。

公司于广州及内蒙古通辽市的生产基地均已取得GMP认证，总共13条生产线。目前生产的11种药品中有5种受到中国政府所实施的零售价控制。

2010-12年三个年度营业额分别为3.04、3.89及4.58亿元人民币，净利分别为7,933万元、1.07亿元及1.36亿元。（完）