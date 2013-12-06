金属期市：伦铜持稳，美国就业数据公布前成交清淡

上海期交所期铜主力2月合约 下跌0.28%至每吨50,630元人民币。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位高层决策者周四表示，联储应该就逐步停止购债给出一份明确的时间表，藉此传达出有关结束当前这轮大规模购债行动的信息。

LME周四要求一个由美国法官组成的小组指派一个曼哈顿联邦法院来处理一系列反垄断诉讼。这些法律诉讼涉及到LME、高盛、摩根大通及嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)遭控联合操纵推高铝价。

德意志银行 周四退出全球大宗商品交易业务，裁减200个工作岗位，成为监管规定日趋严格而利润变小的行业氛围中，首个退出的大型银行。(完)

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