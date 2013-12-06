台湾汇市：台币盘初实质汇价区间微升，因国际美元稍有走弱

路透台北12月6日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价较上日区间微升。交易员指出，由于欧洲央行维持利率不变，提振欧元上涨、拖累国际美元稍有走弱，令台币实质交投早盘区间微扬。

汇银人士表示，美国非农就业数据公布在即，市场观望气氛浓厚，盘初交投清淡，台币实质汇价亦维持在既有区间整理。交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.570-29.610间。

“今天早盘交投算安静。”一位本地银行交易人士说。

根据路透访问的分析师预测，美国11月非农就业岗位预计增长18万个。这将低于10月的增长20.4万个，并稍低于今年头10个月的均值18.6万个。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日稍有扩大，当地时间10:10，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.526/29.539附近，上日收盘在29.550。

本地时间10:19时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高1.07角报29.583。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.580-29.590，上交易日在29.570-29.601。

当地时间10:02，交易员观察市场最新动态：

* 韩元 汇价区间偏升，台币主交投亦区间微扬

* 盘初外资买卖汇双向交投皆有

* 台股 盘初走扬，关注外资操作动向

* 台北外汇成交量0.89亿美元，交投清淡

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.570-29.610最新相关报导链接：

--综述：美国第三季GDP环比年率增速上修，库存增加做出重大贡献

--路透调查：美国11月就业料稳健增长，美联储12月或讨论撤出刺激政策

--全球汇市：欧央行决议提振欧元上涨，美元走势取决于非农就业报告

--表格：美国11月30日当周初请失业金人数为29.8万人，预估为32.5万人

--表格：美国10月工厂订单较上月下降0.9%，预期为下降1.0%

--美国数据：11月企业计划裁员人数较前月降0.9%，同比降21%--Challenger (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)