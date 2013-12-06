澳新汇市：澳元与新西兰元脱离近期低位，美国数据公布前人气紧张

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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澳元本周或下跌0.5%，将连续第七周走低，为今年以来最长连跌走势。
近几周对冲基金大举抛售澳元，因其将资金移出新兴市场国家挂钩货币，转向主要发达国家资产。
投资者静候美国就业数据，路透调查分析师预估11月将新增18万个岗位，前月增幅为20.4万个岗位。
若数据意外强劲，将维系美联储在12月17-18日会议上缩减刺激举措的预期，这样的结果会提振美元。而若数据疲软，则将利好澳元等风险资产。
RBC Capital Markets的策略师Michael Turner表示，如果就业数据乐观，澳元将跌至0.9000下方，并下探今年低位0.8848。他认为如果数据疲弱，澳元可能温和反弹至0.9100附近。
新西兰元 在0.8220美元处交投，较隔夜离岸交易中所及的0.8150有所反弹。
新西兰元兑澳元 走低至1.1022新西兰元，但仍接近周四所及的五年高位约1.0985。
交易员认为，美国就业数据意外强劲，可能令新西兰元重返0.8150，但如果不及预期，则会令其走向0.8300。(完)
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