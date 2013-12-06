澳新汇市：澳元与新西兰元脱离近期低位，美国数据公布前人气紧张

澳元本周或下跌0.5%，将连续第七周走低，为今年以来最长连跌走势。

近几周对冲基金大举抛售澳元，因其将资金移出新兴市场国家挂钩货币，转向主要发达国家资产。

投资者静候美国就业数据，路透调查分析师预估11月将新增18万个岗位，前月增幅为20.4万个岗位。

若数据意外强劲，将维系美联储在12月17-18日会议上缩减刺激举措的预期，这样的结果会提振美元。而若数据疲软，则将利好澳元等风险资产。

RBC Capital Markets的策略师Michael Turner表示，如果就业数据乐观，澳元将跌至0.9000下方，并下探今年低位0.8848。他认为如果数据疲弱，澳元可能温和反弹至0.9100附近。

新西兰元 在0.8220美元处交投，较隔夜离岸交易中所及的0.8150有所反弹。

新西兰元兑澳元 走低至1.1022新西兰元，但仍接近周四所及的五年高位约1.0985。

交易员认为，美国就业数据意外强劲，可能令新西兰元重返0.8150，但如果不及预期，则会令其走向0.8300。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价