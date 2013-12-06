《热点透视》中国出台限令，或动摇比特币支持者信念

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen；编译 朱晓军

路透香港12月5日 - 中国对金融创新的容忍到此为止。监管者已经禁止国内银行交易比特币，否认该虚拟货币的法律地位并打击匿名使用者。尽管中国没有直截了当禁止比特币，但此举仍粉碎了人们对当局可能允许比特币和人民币共存的期望。

迄今为止，中国对比特币的限制在全球金融监管者中最为坚决，这也许是因为中国人对比特币最为痴迷。在线交易平台的数据显示，中国近几周在全球比特币交易量中约占三分之一。而且中国比特币买家的购买价格大幅高于海外买家。

虽然中国还没有宣布比特币非法，但中国人民银行发布的相关通知极大地限制了其潜在用途。通知称比特币是不具合法地位的“虚拟商品”，金融机构不得开展与比特币相关的业务。此外，中国人民银行还采取措施限制匿名使用比特币。比特币的匿名特点使其可能被用于非法交易，或用来规避中国资本管控。

人们原本认为比特币正在全球掀起新型数字货币潮流，但监管当局破坏了这一愿景。由于这一新时代货币模式暴露出脆弱性，比特币的投机魅力大减。限令出台后，中国最大的比特币交易平台BTC China上的比特币价格跌去约20%。