《热点透视》中国出台限令，或动摇比特币支持者信念

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen；编译 朱晓军
路透香港12月5日 - 中国对金融创新的容忍到此为止。监管者已经禁止国内银行交易比特币，否认该虚拟货币的法律地位并打击匿名使用者。尽管中国没有直截了当禁止比特币，但此举仍粉碎了人们对当局可能允许比特币和人民币共存的期望。
迄今为止，中国对比特币的限制在全球金融监管者中最为坚决，这也许是因为中国人对比特币最为痴迷。在线交易平台的数据显示，中国近几周在全球比特币交易量中约占三分之一。而且中国比特币买家的购买价格大幅高于海外买家。
虽然中国还没有宣布比特币非法，但中国人民银行发布的相关通知极大地限制了其潜在用途。通知称比特币是不具合法地位的“虚拟商品”，金融机构不得开展与比特币相关的业务。此外，中国人民银行还采取措施限制匿名使用比特币。比特币的匿名特点使其可能被用于非法交易，或用来规避中国资本管控。
人们原本认为比特币正在全球掀起新型数字货币潮流，但监管当局破坏了这一愿景。由于这一新时代货币模式暴露出脆弱性，比特币的投机魅力大减。限令出台后，中国最大的比特币交易平台BTC China上的比特币价格跌去约20%。
比特币信徒们仍然坚信，政府限令不会削弱这种可以替代国家法定货币的资产。而且，其他国家是否会同样采取强硬立场也有待观察。不过，对于比特币的忠实拥趸们而言，他们的忠诚度正在受到考验。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。