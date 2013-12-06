欧洲个股：德意志银行裁撤大宗商品业务，监管规定趋严之下率先喊退

路透伦敦12月5日 - 德意志银行 周四宣布裁减其全球大宗商品业务，砍掉200个就业岗位，成为监管规定趋紧且利润空间变小的行业中率先退出的大型银行。

德意志银行曾在涉入大宗商品业务的金融机构中排名前五大，该行周四发表声明，将退出能源、农产品、基本金属、煤炭和铁矿石交易，旗下仅保留贵金属及其他为数有限的金融衍生品交易员。

这项裁员措施预计大部分将落在其伦敦及纽约的主要商品部门。

金融机构在大宗商品交易的角色正面临利润低、高资本需求的困境，而且政治及监管当局比以往更加严密审视银行业者在天然资源供应链中的角色。

“重新定位本行商品业务的决定，是基于我们确认有更好的途径来布局资本及资产负债表资源，”德意志银行企业金融及证券部门主管之一Colin Fan在声明中说。

“此举是在因应整个行业监管规范的改变，同时也是要降低我们的业务复杂性。”

德意志银行的决定，引发是否会有其他银行跟进的问号。此前摩根大通 已在今年夏季求售其实体大宗商品分支。此外，摩根士丹利 研议出售其能源交易部门已将近两年的时间了。

10年前，德意志银行是第一家试图挑战高盛及摩根士丹利在商品交易市场主导地位的金融机构，但多年来人事变动频繁，包括全球主管David Silbert在一年前离职。(完)