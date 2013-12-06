日本已公布经济指标--2013/12/06

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 预估值 据 间 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.5% +0.9% r 12月8日 +0.4% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y 11月 +0.6% +0.3% 12月26日 -- /y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y 10月 +0.9% +0.7% 12月26日 -- /y) 工业生产(m/m) 10月 +0.5% p +1.3% r 12月26日 -- 失业率 10月 4.0% @ 4.0% @ 12月26日 -- 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差10,907 逆差9,321 12月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 +0.9% +3.7% 12月26日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选