韩国已公布经济指标--2013/12/06

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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经济指标 时间 最新数 前月/前季数 下次公布时 预估 据 据 间 值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三 +1.1% @-r +1.1% @-r -- -- 季 消费者物价指数(CPI)(y/ 11月 +0.9% +0.7% -- -- y) 工业生产(m/m) 10月 +1.8% @-p -2.3% @-r -- -- 失业率 10月 3.0% @ 3.0% @ 12月10日 -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差48 p 顺差49 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选