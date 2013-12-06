台湾债市：RP利率持稳低位，申购款涌入令投信积极找券

路透台北12月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳在低位。近两日因有寿险大量申购货币型基金，使得投信客户找券更加积极，承作标的不管公司债或公债都来者不拒，证券商也趁势欲引导资金跨过年底。

一证券商交易员表示，受申购款持续涌入影响，投信都提前一天来电框券，不过券源仍相对稀缺，因此月内的公司债RP利率多做在0.67%的区间下缘。愿意跨过年底的不多，利率则在0.68%，但也有部分可低至0.67%。

“投信其实也蛮担心年底的，寿险资金通常大进大出。”一位证券商交易员表示。

另一证券商交易员则称，客户对资金要不要跨过年底仍观望，要到月中才会比较明朗。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，利率的低位成交较多，区间同于上日。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。