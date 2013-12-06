日本债市：10年券收益率触及七年高位，受对美联储缩减购债预期推动

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透东京12月6日 - 日本公债价格周五下跌，10年期公债收益率升至七周高位，之前对美联储可能很快缩减购债计划的预期提振欧美公债收益率。
周五有大量企业债和市政债券发行，亦略微令公债市场承压。交易员表示，周五的公债以外债券发行为多年来规模较大的一次。
市场人士称，投资者对这类新债的需求旺盛，因日本央行大举购债导致债券供应不足。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.080%
五年期公债 0.195% +1.0 0.185%
10年期公债 0.660% +1.5 0.645%
20年期公债 1.500% +2.0 1.480%
30年期公债 0.000% +0.0 1.650%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.70 -0.12 144.82
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 郑茵)
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