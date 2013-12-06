韩国股市：盘中略涨，观望美国就业报告

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透首尔12月6日 - 韩国股市周五上涨，上日曾创三周收盘高位，但今日交投经清淡，投资人急切观望今日稍晚公布的美国非农就业数据，以找寻美联储(FED)何时将缩减刺激政策的线索。
0302 GMT韩国综合股价指数(KOSPI) 小涨0.1%至1,986.65点，此前曾触及盘中低点1,980.44。
KOSPI可能结束三周连涨，并创下6月底以来最惨重的单周跌势。
三星电子 和现代汽车 持平。
面板商LG显示器 和LG Innotek 分别上涨4.7%和4.4%，这两家苹果(Apple)供应商受到中移动与苹果达成销售iPhone协议憧憬的激励。
接近早盘中段，外资卖超216亿韩元韩股，料将连续第四日卖超。(完)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选