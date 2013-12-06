韩国股市：盘中略涨，观望美国就业报告

路透首尔12月6日 - 韩国股市周五上涨，上日曾创三周收盘高位，但今日交投经清淡，投资人急切观望今日稍晚公布的美国非农就业数据，以找寻美联储(FED)何时将缩减刺激政策的线索。

0302 GMT韩国综合股价指数(KOSPI) 小涨0.1%至1,986.65点，此前曾触及盘中低点1,980.44。

KOSPI可能结束三周连涨，并创下6月底以来最惨重的单周跌势。

三星电子 和现代汽车 持平。

面板商LG显示器 和LG Innotek 分别上涨4.7%和4.4%，这两家苹果(Apple)供应商受到中移动与苹果达成销售iPhone协议憧憬的激励。