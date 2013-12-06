更新版 2-中国汇市：人民币大幅收升创历史新高，因疑似央行干预撤防

* 人民币即期大幅收升0.16% * 中间价大幅高开78个点创新高 * 未见大行购汇出现 * 即期在谨慎情绪中缓慢走升 (更新收盘报价和评论) 路透北京12月6日 - 人民币兑美元即期 周五大幅收升于6.0817元，创历史最 高收位，因中间价大幅高开并创历史新高，且未见疑似干预的大行购汇出现。交易人士预计 短期内人民币将继续走升，并试探新的平衡价位。 多数交易员判断，今天大行购汇没有出现，人民币收盘价位也创下历史新高，再次升值 方向确定，年内有望升至6.06元一线。人民币续升后仍可能有大行购汇出现，交易情绪将保 持谨慎。 “老大没来，大家狂砸。”上海一股份行交易员说。 他补充说，市场在升至6.0820一线时，离历史高位6.0802元已不远，日内美元空头选择 获利平仓。但尾盘仍出现一小波升值，一度创下6.0809元的日内高点，意味着美元看空情绪 仍未宣泄完毕，下周一可能继续走升，寻找下一个干预平衡点。 隔夜美元指数 大幅回落，今天中间价也应声大幅高开至6.1232元，较上日升值78 个点子。今天第一笔交易即成交于6.0875元，突破一个月以来在6.09元附近的窄幅波动区间 。 达成该笔交易的报价方、某中资大行一位交易员称，盘初一家银行询价后，就报了6.08 75元，对此“没什么考虑，过来询价就给了。” 但他同时也表示，对于后期走势必须谨慎，今天的市况“不知道是不是变天了、还是虚 晃一下。” 全球汇市方面，美元指数周五在五周低点附近盘旋，短期走势将端视美国关键就业数据 是否强化美联储开始减码刺激措施的理由。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0817 6.0913 0.16% 中间价 6.1232 6.1310 0.13% 成交额 151亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 76 6.0809 6.0885 2013年来即期升贬值幅度 2.44% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 465 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.1320/50 6.1430 CNH即期 6.0716/33 6.0767 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)