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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 11:48 BJT

中国货币市场：三个月shibor跳涨近30bp，再创6.20以来单日最大涨幅

路透上海12月6日 - 中国上海银行间同业拆放利率(shibor)三个月品种 周五跳涨28.2个基点(bp)，至5.1670%，续创6.20“钱荒”以来该品种单日最大涨幅。

三个月shibor近日一改此前稳势，走升明显，其中周四涨逾10个bp，导致以其为基准的利率互换(IRS)当日整体上移约20个bp，七天回购基准的IRS亦跟随上行。

上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate)是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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