中国农业：仍在评审进口美国转基因玉米安全证书申请--农业部

路透北京12月6日 - 中国农业部发言人周五表示，对于进口美国转基因玉米MIR162，有关部门仍在评审其补充材料和实验数据。

该部发言人毕美家在农业部新闻发布会上回答路透记者提问称，先正达股份公司多次提交进口用作加工原料的安全证书申请，经评审，认为该公司提供的相关材料和实验数据不是很完整，并存在一些问题，农业部要求其补充材料。

“今年11月份，该公司又一次提交了安全证书的申请，目前我们有关单位正在进行评审过程中。”毕美家表示。

本周三中国质检总局表示，再次退运五批12万吨进口美国转基因玉米，因其中检出MIR162转基因成分。

毕美家并称，经过安全论证的转基因产品与其他传统的农产品、传统的食品一样安全，下一步要加大科普宣传力度，逐步打消人们对转基因产品的疑虑。

关于中国粮食自给问题，农业部部长韩长赋表示，中国要保持粮食，特别是谷物比较高的自给率，保持95%的自给率；同时，也会积极地利用国际的市场和参加国际合作。

他还就三中全会决定有关农村土地制度改革方面的内容作出解读，表示推进土地制度改革的基本出发点是为了增加农民的财产性收入，不是为了解决城市建设的用地指标，不是让城市居民到农村购买宅基地盖房子，也不是鼓励工商资本到农村去圈地。维护农民的权益是政策的出发点。

而在推进土地制度的改革方面，韩长赋表示，要坚持三中全会提出的审慎、稳妥的原则，规范有序推进；无论是承包地的抵押、集体经营性建设用地的入市，还是住房财产权的流转，都要先搞试点，以保证农村的土地制度改革能够健康地向前推进。