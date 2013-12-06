《全球汇市》美元指数盘旋五周低点附近，观望美国就业数据

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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美元兑日圆 持稳于101.82，本周早前曾创下六个月高位103.38日圆。
外汇交易员常常关注股市走势，从中寻找有关日圆交投的线索，日股下跌的时候，日圆通常会走高。
美元兑日圆走势与美国和日本股市波动之间的关联度过去几周有所上升。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3667 1.3667 +0.00 +3.58 1.3194
美元/日圆 101.81 101.78 +0.03 +17.37 86.74
欧元/日圆 139.15 139.09 +0.04 +21.57 114.46
美元/瑞郎 0.8966 0.8966 +0.00 -2.06 0.9155
英镑/美元 1.6328 1.6333 -0.03 +0.47 1.6251
美元/加元 1.0652 1.0652 +0.00 +7.37 0.9921
澳元/美元 0.9059 0.9062 -0.03 -12.84 1.0393
新西兰元/美元 0.8200 0.8217 -0.21 -1.00 0.8283
澳元/日圆 92.250 92.230 +0.02 +2.35 90.130
新西兰元/日圆 83.490 83.630 -0.17 +16.22 71.840
英镑/日圆 166.27 166.25 +0.01 +18.07 140.82
澳元/新西兰元 1.1042 1.1022 +0.18 -11.95 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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