《全球汇市》美元指数盘旋五周低点附近，观望美国就业数据

美元兑日圆 持稳于101.82，本周早前曾创下六个月高位103.38日圆。

外汇交易员常常关注股市走势，从中寻找有关日圆交投的线索，日股下跌的时候，日圆通常会走高。

美元兑日圆走势与美国和日本股市波动之间的关联度过去几周有所上升。