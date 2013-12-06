路透基点：龙源电力将签署今年最大点心贷款，规模17亿元人民币

路透香港12月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国国营公用事业公司--龙源电力集团股份有限公司定于12月11日在香港签署17亿元人民币(2.79亿美元)三年期子弹式贷款，将成为今年以来最大规模的点心贷款。

本交易由牵头行兼簿记行中银香港牵头，将用于2012年11月中国银行提供的一笔10亿元贷款和一笔股东贷款的再融资。股东贷款用于偿还一笔2011年12月发行的债券。

彰化商业银行、中国国家开发银行和工银亚洲已经加入银团。

额度动用定于12月13日进行。

一如先前报导，该贷款将通过旗下子公司Hero Asia (BVI) Co Ltd借入，并由母公司龙源电力提供的支持协议(keepwell deed)作抵押。支持协议通常用于支持企业贷款，是母公司与子公司之前签署的一项合同，以便在贷款协议期间确保偿债能力并提供财务支持。

贷款利率为离岸人民币同业拆息加码110基点与固定利率3.75%中取较高者。该贷款是首笔使用离岸人民币同业拆息的交易。

承贷5亿元人民币或以上者，获得牵头行头衔，前端费为42基点；承贷2亿至4.9亿元者，获主办行头衔，费用为39基点；承贷5,000万至1.9亿元者，获安排行头衔，费用为36基点。

是次贷款协议的承诺费为60基点，有效期为今年年底，在此期限前可以支取两次。

龙源电力是亚洲最大的风力发电企业，截止2013年6月30日的半年营收同比增长14.5%至96.54亿元人民币。税前利润为22.9亿元，较上年同期增长15.2%。

Hero Asia在8月定价发行一笔3亿美元的三年期债券，票面利率3.25%，较可比美国公债收益率加码285基点，二级市场初始价(reoffer price)为99.494，收益率为3.429%。该债券亦由龙源电力提供支持协议和股权购买承诺。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)对龙源电力的评级为Baa3，标准普尔的评级为BBB。(完)