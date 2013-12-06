更新版 1-新债招标：中国30年国债利率低于预期，有险资存一定需求

* 30年国债中标利率5.05%，低于预期

* 部分险资认可长债收益，投标倍数为1.65倍

* 受近现券弱相影响，一级收益要求高于二级

路透北京12月6日 - 中国财政部周五招标的30年期国债中标利率低于预期。市场人士表示，年内长债供给渐少，部分保险公司认可其当前收益，存一定需求，推动结果较预期走低；然近日现券弱相影响下，一级收益要求还是高于二级市场水平。

业内人士周五透露，财政部稍早招标发行的240亿元人民币30年期固息国债，中标利率为5.05%，低于此前市场预测均值5.11%，投标倍数为1.65倍。

“之前预期5.1%，后面一路下行，结果5.05%，”华中地区一银行交易员称，“保险类机构有些需求，最近也没长债发了。”

北京一大型保险公司交易员亦证实，确有大型保险机构继续出手本期长期国债，“大家都被‘土豪’吓着了，结果就低了。”

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，30年品种最新收益率为5.0144%。剩余期限约29.8年的固息国债130019券最新估值收益率 在5.0137%。

该新债为今年第25期记账式附息国债，每半年付息。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。