投行观点：瑞信料明年恒生国指升逾30%，建议增持金融能源非必需消费

路透香港12月6日 - 投行瑞信的报告称，设定2014年恒生国企指数 目标为15,000点，较现水平有逾30%上升空间，并建议增持金融、能源及非必需消费行业。

瑞信同时设定明年上海A股指数 目标2,700点，较现水平约有15%潜在升幅。

报告指出，过去数年中国市场被调低估值，主要受累于经济增长出现结构性减慢以及金融体系风险上升，因此只有与经济周期关联度较低的互联网和必需消费板块能够跑赢大型国企。不过，随着三中全会推出的全面经济改革落实，有助推动股市上升。

“相信市场对于中国长期经济增长和金融体系风险的感觉将会改善，这样有助增强股市表现，对近年备受打击的金融板块尤其利好。”该行中国证券研究主管陈昌华在报告中称。

该行建议投资者增持银行、多元化金融、保险、能源和非必需消费行业，策略上认为神华 、中国太保 、工商银行 和百丽 表现将优于大市。同时建议减持必需消费、工业、资讯科技、电讯和公用板块。

至于港股，瑞信预期明年恒生指数 有望升至27,000点，较目前约有14%潜在升幅，并预料恒基地产 和利福 表现优于大市。

该行认为，香港地产股经过此前调整后股价并不昂贵，然美国可能缩减买债规模仍将困扰行业表现，加上澳门赌业以及香港消费行业今年以来表现强劲，港股难以再有优于H股的表现。

恒生国企指数今早收跌0.47%，报11,342.40点；恒生指数跌0.22%，报23,661.52点。上海A股指数跌0.61%，报2,337.7446点。（完）