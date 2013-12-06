韩国汇市：韩元小幅上扬，聚焦美国就业报告及韩国当局可能干预

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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0355GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,057.9 1,059.6
日圆/韩元 10.3879/919 10.3966
韩国公债期货* 105.29 105.32
韩国综合股价指数 1,987.94 1,984.77
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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