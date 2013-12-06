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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 12:15 BJT

韩国汇市：韩元小幅上扬，聚焦美国就业报告及韩国当局可能干预

0355GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,057.9 1,059.6

日圆/韩元 10.3879/919 10.3966

韩国公债期货* 105.29 105.32

韩国综合股价指数 1,987.94 1,984.77

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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