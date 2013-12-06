路透基点：八家银行签约威刚科技20亿台币履约保证项目--RLPC

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透香港12月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，八家银行已签署威刚科技的20亿台币(6,760万美元)11年履约保证项目。
兆丰银行(8.50亿台币)及第一银行(4亿台币)担任牵头行兼簿记行。
合作金库银行(2亿台币)、上海商银(1.50亿台币)、全国农业金库(1亿台币)、台湾银行(1亿台币)、彰化银行(1亿台币)及华南银行(1亿台币)亦加入。
兆丰银行担任额度代理行，第一银行担任文件准备行。
11月28日举行签约。
先前已报导，头10亿台币每年保证费用为100个基点，剩下的10亿台币保证费用为140个基点。
承诺4亿台币以上的银行，获得先付费用30个基点，及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺3-3.99亿台币者，费用20个基点，承诺2-2.99亿台币者，费用15个基点；承诺1-1.99亿台币者，费用10个基点。
威刚科技在2012年7月签约一笔36亿台币三年期循环贷款，A部分为15亿台币，B部分为7,000万美元。A部分利率为次级市场90天期商业票据利率加码68个基点，B部分为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105个基点。
威刚科技为台湾上柜公司，制造存储与闪存产品，如动态随机存取记忆体(DRAM)模组、快闪记忆碟/记忆卡和数据存储设备等。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。