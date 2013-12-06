中国债市动态：三个月Shibor升幅再扩大，相关现券受捧IRS持续跳涨

路透上海12月6日 - 中国上海银行间同业拆放利率(shibor)三个月品种 近期升幅不断扩大，银行间债市周五继续受其扰动，相关浮息债仍受买盘追捧，而Shibor基准IRS则持续跳涨。

市场人士指出，大额可转让存单可能即将推出，是引发此次Shibor波动的重要诱因，而目前三个月Shibor仍明显低于同期限质押式回购利率及同业拆借利率，因此仍有进一步走高的可能，现券和IRS走势还将受Shibor扰动。

“（Shibor基准IRS）比昨天又上了20个点，一年的刚才5.75%有成交，昨天5.55%；有的Shibor浮息债涨了几毛钱。”上海一银行交易员称。

上海银行间同业拆放利率(shibor)三个月品种 周五跳涨28.2个基点(bp)，至5.1670%，续创6.20“钱荒”以来该品种单日最大涨幅。

上述交易员谈到，相对于现券而言，IRS走势包含了更多的市场预期，特别是市场担忧大额存单铺开之后，今后三个月以上的长期资金都用Shibor定价，偏高的资金成本就会带动Shibor向合理水平回归。

三个月期质押式回购加权平均利率 和同业拆借加权利率 最新分别报5.9054%和5.96%，仍明显高于同期限Shibor。

上海一券商交易员则表示，三个月Shibor在前期资金紧张时相对稳定，但流动性缓和后反而破位上行，“比较奇怪，该涨的时候不涨，资金稳定了反而往上跳，还是报价（不合理）的因素。”

今日30年国债招标结果尚可，但因期限非主流，对二级市场现券影响很有限，上海另一券商交易员称，“还好吧，也不是大家都能玩的东西。”

财政部周五招标的30年期国债中标利率低于预期。市场人士表示，年内长债供给渐少，部分保险公司认可其当前收益，存一定需求，推动结果较预期走低；然近日现券弱相影响下，一级收益要求还是高于二级市场水平。

剩余期限约4.63年的国开行Shibor浮息债130234券最新成交对应收益率 为5.1678%，上日末笔为5.6086%。