《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月9日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透上海12月9日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(12月9日-12月13日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 华商优势行业 华商基金 建设银行 11/14-12/9 灵活配置混合 益民服务领先 益民基金 光大银行 11/11-12/10 灵活配置混合 景顺长城成长 景顺长城基金 工商银行 11/13-12/10 之星股票 民生加银城镇化 民生加银基金 建设银行 11/11-12/10 灵活配置混合 国金通用 国金通用基金 兴业银行 11/28-12/11 鑫盈货币 汇添富全额宝 汇添富基金 民生银行 12/10-12/11 货币 农银14天 农银汇理基金 交通银行 12/2-12/13 理财债券 A/B 广发全球医疗 广发基金 广发银行 11/4-12/13 保健指数QDII(人民币/美元) 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C 海富通内需 海富通基金 中国银行 11/18-12/13 热点股票 富国恒利分级 富国基金 招商银行 11/25-12/13 债券A 12/2-12/13(A) 融通通源一年目标 融通基金 农业银行 11/25-12/13 触发式灵活配置 信诚中证800 信诚基金 建设银行 11/25-12/13 金融指数分级A/B 景顺长城优质 景顺长城基金 建设银行 11/21-12/16 成长股票 前海开源事件 前海开源基金 上海银行 11/15-12/16 驱动灵活配置混合 中银理财 中银基金 工商银行 12/6-12/17 21天债券A/B 国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金 交通银行 11/18-12/18 定期开放信用债券A/C 华富恒鑫 华富基金 工商银行 11/29-12/20 债券A/C 信诚月月定期 信诚基金 中国银行 11/25-12/20 支付债券 交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行 11/25-12/20 景顺长城 景顺长城基金 中国银行 12/3-12/20 中证500ETF ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 282.1 5年 记账式国债 12/5-12/9 今年第23期债第一次续发 财政部 240 30年 记账式国债 12/9-12/11 财政部 280 7年 记账式国债 12/12-12/16 今年第20期债第二次续发 农发行 50 2年 固息金融债 周一 农发行 50 3年 固息金融债 周二 农发行 50 5年 固息金融债 周三 国开行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周四 第43-47期增发债 大唐集团 50 三个月 超短期融资券 周四 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 -- 370 -370 ===================================================================================== 5.商业银行国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2013年第八期 500 三个月 周四 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 200 上周六(7日) 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.国库现金商业银行定期存款招标 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 ----------------------------------------------------------- 2013年第十期 300 三个月 2013/12/10 2014/3/11 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== (完) (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 曹巍浩)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。