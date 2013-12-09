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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 14:28 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月9日

路透上海12月9日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(12月9日-12月13日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 
    =====================================================================================

    2.基金发行  
    
      名称            基金公司        托管行       发行时间         备注   
    --------------------------------------------------------------------------   
    华商优势行业     华商基金       建设银行     11/14-12/9
    灵活配置混合 
    
    益民服务领先     益民基金       光大银行     11/11-12/10
    灵活配置混合 
    
    景顺长城成长     景顺长城基金   工商银行     11/13-12/10
    之星股票   
    
    民生加银城镇化   民生加银基金   建设银行     11/11-12/10
    灵活配置混合
    
    国金通用         国金通用基金   兴业银行     11/28-12/11
    鑫盈货币

    汇添富全额宝    汇添富基金      民生银行     12/10-12/11
    货币       
    
    农银14天         农银汇理基金   交通银行     12/2-12/13
    理财债券 A/B
    
    广发全球医疗     广发基金       广发银行     11/4-12/13
    保健指数QDII(人民币/美元)  
    
    国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行     10/14-12/13  
    灵活配置混合A/C
    
    海富通内需       海富通基金     中国银行     11/18-12/13   
    热点股票
    
    富国恒利分级     富国基金       招商银行     11/25-12/13 
    债券A                                        12/2-12/13(A)
    
    融通通源一年目标 融通基金       农业银行     11/25-12/13
    触发式灵活配置
    
    信诚中证800      信诚基金       建设银行     11/25-12/13
    金融指数分级A/B
    
    景顺长城优质     景顺长城基金   建设银行     11/21-12/16
    成长股票        
    
    前海开源事件     前海开源基金   上海银行     11/15-12/16
    驱动灵活配置混合  
        
    中银理财        中银基金        工商银行      12/6-12/17
    21天债券A/B
    
    国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金   交通银行     11/18-12/18  
    定期开放信用债券A/C
    
    华富恒鑫         华富基金       工商银行     11/29-12/20
    债券A/C
    
    信诚月月定期     信诚基金       中国银行     11/25-12/20
    支付债券   
    
    交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行     11/25-12/20
    
    景顺长城        景顺长城基金    中国银行     12/3-12/20
    中证500ETF
    ===================================================================================== 
    
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元) 
    
    财政部        282.1     5年       记账式国债    12/5-12/9      今年第23期债第一次续发
    财政部        240      30年       记账式国债    12/9-12/11
    财政部        280       7年       记账式国债    12/12-12/16    今年第20期债第二次续发
    农发行         50       2年       固息金融债      周一
    农发行         50       3年       固息金融债      周二
    农发行         50       5年       固息金融债      周三
    国开行        300    1/3/5/7/10年 固息金融债      周四         第43-47期增发债    
    大唐集团       50     三个月      超短期融资券    周四       
    ===================================================================================== 
    
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
       --          370      -370    
    ===================================================================================== 
    
    5.商业银行国库现金定期存款到期
    ----------------------------------------------
       期数         金额(亿元)    期限      到期日
    
     2013年第八期     500        三个月      周四
      二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模     到期时间
                                    (亿元) 
    
     国开行         固息金融债        200         上周六(7日)     
         
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    
   2.国库现金商业银行定期存款招标
    
      期数         金额(亿元)   期限     起息日      到期日  
    -----------------------------------------------------------  
    2013年第十期      300      三个月   2013/12/10  2014/3/11
    =====================================================================================
    
    3.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    ===================================================================================== (完)

 (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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