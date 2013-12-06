中国债市：三个月shibor扩大涨势带动相关IRS续升，下周继续关注其定位

路透上海12月6日 - 受同业可转让存单可能将推出影响，上海银行间同业拆放利率(shibor)三个月品种 近日连续攀升，周五更跳涨近30基点(bp)，带动相关利率互换(IRS)继续上扬逾10个bp，长端再创新高。而七天期回购利率走势相对平稳，以其为基准的IRS升幅有限。

交易员认为，三个月shibor定价变化，是左右近期以其为基准IRS走向的主要因素，因此需要继续关注。另外，下周即将公布11月多项经济数据，希望也可以从中觅得新的方向。

三个月上海银行间同业拆放利率(shibor)品种 今日报5.1670%，较上日涨28.2个bp，续创6.20“钱荒”以来该品种单日最大涨幅。

上海一银行交易员称，受三个月shibor定价扩大涨幅影响，今日shibor基准的IRS续涨逾10个bp。“下周继续看吧，估计shibor的威力不大了。”

北京一银行交易员并指出，在shibor基准IRS连续上行后，午盘后买卖报价差有所拉宽，因临近周末，机构成交意愿趋淡，且对未来shibor续涨空间判断不明。

国家统计局将于下周初公布11月工业品价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)等多项数据。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.8025/4.9059 4.7692/4.8525 4.7925/4.8771 4.9050/4.9913 4.8875/5.1525

上日 4.7987/4.9027 4.6930/4.7690 4.7510/4.8290 4.8623/4.9463 4.8033/5.0533

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0038/+0.0032 +0.0762/+0.0835 +0.0415/+0.0481 +0.0427/+0.0450 +0.0842/+0.0992

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。