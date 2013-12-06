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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 13:15 BJT

日本数据：10月同时指标较前月上升1.2点，领先指标升0.7点--内阁府

路透东京12月6日 - 日本政府周五公布，日本10月同时指标初值较前月上升1.2点，暗示因消费者支出和出口复苏，经济增长维持动能。

内阁府数据显示，日本10月领先指标较前月升0.7点。

政府维持对同时指标的评估不变，其显示经济正在改善。(完) (编译 于春红; 审校 李婷仪)

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