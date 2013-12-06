香港股市：关键数据公布前夕港股早盘小跌，金融股为最大拖累

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透香港12月6日 - 香港股市周五早盘下跌，因投资者在美国和中国本周末公布经济数据前夕削减风险押注，美中数据将分别为美国可能缩减刺激举措和中国改革提供线索。
恒生指数 早盘收低0.2%，至23,661.5点，距离11月21日以来的日低不远。恒生国企指数 跌0.5%。两个股指本周均跌近1%。
投资者本周重返澳门博彩和中国互联网板块，自中国推出雄心勃勃的改革方案以来这两个板块表现落后。
腾讯控股 成为恒指最大助推力，上涨1.7%至纪录高位。该股自11月13日所及低位已反弹逾16%。
自11月中期以来进入上行轨道的中资金融类股则成为最大拖累。中信证券 跌1.2%。
中资地产股多数走低，世茂房地产 跌0.9%，但碧桂园 涨0.8%。(完)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选