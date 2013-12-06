《全球市场》亚股表现迟滞且公债收益率上涨，市场关注美国就业数据

因此，德国两年期政府公债收益率 从本周初的12个基点飙升至21个基点，并随之推高欧元。

欧元兑美元 周五涨至1.3662美元，此前终于突破了1.3620美元的强大阻力位。欧元下一个技术目标为1.3705/18美元，距离2013年高点1.3832并不遥远。

欧元兑日圆 微升至139.27日圆，但难以突破五年高点140.03日圆。美元兑日圆 守在101.93日圆，此前连跌两日。

大宗商品市场方面，现货金 守在每盎司1,225.75美元，本周料将下跌2%。

美国Nymex原油期货 上涨0.02美元至每桶97.40美元，巩固了本周以来5%的涨幅，受益于美国原油库存下滑。布兰特原油期货 涨0.28美元至每桶111.26美元。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)