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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 17:29 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增121.3亿台币

路透台北12月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增121.3亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,000.95亿台币。上周存单发行量净减16.75亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

12/2 3,998.20 3,986.80 -11.40

12/3 1,580.50 1,581.70 +1.20

12/4 3,744.60 3,727.10 -17.50

12/5 446.50 774.00 327.50

12/6 5,358.35 5,179.85 -178.50

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总计 15,128.15 15,249.45 +121.30

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

12/2 89.00 13.00

12/3 22.00 10.00

12/4 82.00 20.00

12/5 32.00 10.00

12/6 47.00 15.00

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总计 272.00 68.00 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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