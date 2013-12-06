《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增121.3亿台币

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透台北12月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增121.3亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,000.95亿台币。上周存单发行量净减16.75亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
12/2 3,998.20 3,986.80 -11.40
12/3 1,580.50 1,581.70 +1.20
12/4 3,744.60 3,727.10 -17.50
12/5 446.50 774.00 327.50
12/6 5,358.35 5,179.85 -178.50
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总计 15,128.15 15,249.45 +121.30
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
12/2 89.00 13.00
12/3 22.00 10.00
12/4 82.00 20.00
12/5 32.00 10.00
12/6 47.00 15.00
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总计 272.00 68.00 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选