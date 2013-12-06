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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 16:09 BJT

法国数据：10月贸易逆差缩窄至47亿欧元

路透巴黎12月6日 - 法国海关周五公布数据显示，经季节调整后，法国10月贸易逆差缩窄为47亿欧元。(完)

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