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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 16:19 BJT

英国数据：11月英国房价较前月上涨1.1%，预估为增0.6%--Halifax

路透伦敦12月6日 - 英国抵押贷款机构Halifax周五公布，11月英国房价较上月上升1.1%，涨幅超出预期。

Halifax表示，截至11月的三个月均值房价指数较上年同期上升7.7%；相比之下，截至10月的三个月均值房价指数较上年同期上升6.9%。

路透受访分析师预计11月英国房价料较前月上涨0.6%，较上年同期增长7.2%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)

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