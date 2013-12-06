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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 16:24 BJT

表格：瑞士11月CPI较上年同期升0.1%，较前月持平

路透苏黎世12月6日 - 瑞士联邦统计局周五公布，瑞士11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.1%，预估为下滑0.1%；较上月持平，预估为下滑0.2%。

以下为详细数据：

2013年11月 2013年10月 2012年11月

较上月变动% 持平 -0.1 -0.3

较上年同期变动% 0.1 -0.3 -0.4

指数(2010年12月=100) 99.1 99.1 99.1(完)

(编译 高琦 审校 石冠兰)

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